Merzifon'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte 250 öğrenci, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polislerden trafik kurallarını hem teorik hem pratik anlamda öğrendi.

Sunum ve canlandırmalarla verilen eğitimlerde trafikte saygı, güvenli oyun alanları, trafikte yaya, okul servisinde ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken çeşitli kurallar anlatıldı.

Eğitimde, okula geliş ve gidişlerde öğrencilerin daha görünür olması amacıyla parlak renklerde yapılan okul çantası, şapka, yelek gibi materyalleri kullanmaları konusunda da bilgi verildi.

Çocuklara küçük yaşlarda trafik kültürü ve bilincinin aşılanması amacıyla başlatılan eğitimlerin devam edeceği belirtildi.