Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi

Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.