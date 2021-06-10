Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi

Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.

Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.

Amerikalı sevgilisiyle hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli, kızlarının fotoğrafını 'günaydın' notuyla paylaştı. Çekirdek ailenin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Uzerli'nin paylaşımını binlerce kişi beğendi.

Tükenmişlik sendromuna yakalanan Meryem Uzerli uzun zamandır Almanya'da yaşıyor. Kendine yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu kafe işletiyor. Son dönemde sadece filmlerde rol alan Uzerli, ekranlara dönmeyi istediğini dile getirmişti..

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Fatma Turgut Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:06:28. #1.15#

title