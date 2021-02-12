Meryem Uzerli'den doğum günü paylaşımı! Gizemli sevgili kaplumbağa oldu...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Meryem Uzerli'den doğum günü paylaşımı! Gizemli sevgili kaplumbağa oldu...

12.02.2021 09:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:21
Meryem Uzerli'den doğum günü paylaşımı! Gizemli sevgili kaplumbağa oldu...

İkinci bebeği Lily Koi'yi geçen ay dünyaya getiren Meryem Uzerli, eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'nın 7'nci yaş gününü evinde kutladı.

İkinci bebeği Lily Koi'yi geçen ay dünyaya getiren Meryem Uzerli, eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'nın 7'nci yaş gününü evinde kutladı.

"Super Mario" konseptli partide Mario kılığına giren oyuncu, kutlamadan fotoğrafları Instagram'da paylaştı, altına da şöyle yazdı: "İyi ki doğdun Lara'm. Lily, annen ve baban seni çok seviyor. Tanrı dünyadaki tüm çocukları korusun."

BERLİN BERBERİNDE

Eğlenceli partiye Lily Koi'nin babası da katıldı. Ünlü oyuncu, kaplumbağa kostümü giyen sevgilisinin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı, ancak yüzünü gizlemeyi tercih etti. Öte yandan Uzerli'nin sevgilisinin fotoğraflarını Instagram'daki diğer sayfası "MUPortrait"te yayınladığı ortaya çıktı. Uzerli, sevgilisinin hem yalnız yürürken çekilmiş bir fotoğrafını hem de Berlin'deki bir berber dükkanında birlikte verdikleri pozu paylaşmış.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Merve Dizdar Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meryem Uzerli'den doğum günü paylaşımı! Gizemli sevgili kaplumbağa oldu... - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:26:49. #1.16#
title