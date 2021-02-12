Meryem Uzerli'den doğum günü paylaşımı! Gizemli sevgili kaplumbağa oldu...

İkinci bebeği Lily Koi'yi geçen ay dünyaya getiren Meryem Uzerli, eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı Lara'nın 7'nci yaş gününü evinde kutladı.

"Super Mario" konseptli partide Mario kılığına giren oyuncu, kutlamadan fotoğrafları Instagram'da paylaştı, altına da şöyle yazdı: "İyi ki doğdun Lara'm. Lily, annen ve baban seni çok seviyor. Tanrı dünyadaki tüm çocukları korusun."

BERLİN BERBERİNDE

Eğlenceli partiye Lily Koi'nin babası da katıldı. Ünlü oyuncu, kaplumbağa kostümü giyen sevgilisinin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı, ancak yüzünü gizlemeyi tercih etti. Öte yandan Uzerli'nin sevgilisinin fotoğraflarını Instagram'daki diğer sayfası "MUPortrait"te yayınladığı ortaya çıktı. Uzerli, sevgilisinin hem yalnız yürürken çekilmiş bir fotoğrafını hem de Berlin'deki bir berber dükkanında birlikte verdikleri pozu paylaşmış.

Kaynak: Hürriyet