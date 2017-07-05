Meryem Uzerli Bikinili Pozlarıyla Sosyal Medyayı Salladı
Tatil sezonunu açan Meryem Uzerli, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Tatilde günü gün eden güzel oyuncu Meryem Uzerli, paylaştığı bikinili pozu ile sosyal medyayı salladı.
DİZİ SEZON FİNALİ YAPTI, MERYEM TATİLE ÇIKTI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finaline girmesinin ardından Meryem Uzerli, tatilin keyfini çıkarmaya başladı.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Bikini ile verdiği pozu Instagram sayfasında paylaşan Meryem Uzerli'nin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Meryem Uzerli'nin bikinili pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.