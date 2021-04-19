Merve Yavuz kimdir? Merve Yavuz hayatı ve biyografisi! Merve Yavuz kaç yaşında, nereli?
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Merve Yavuz kimdir? Merve Yavuz hayatı ve biyografisi! Merve Yavuz kaç yaşında, nereli?

Merve Yavuz kimdir? Merve Yavuz hayatı ve biyografisi! Merve Yavuz kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Merve Yavuz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Merve Yavuz hakkında merak edilenler. Merve Yavuz hayatı ve biyografisi. Merve Yavuz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Merve Yavuz merak konusu oldu. İşte Merve Yavuz hakkında merak edilen Merve Yavuz kimdir, Merve Yavuz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MERVE YAVUZ KİMDİR?

Trabzon´da doğdu. İlk ve orta öğrenimini de Trabzon'da tamamladı. 2002- 2004 yılları arasında gitar, ud ve ses eğitimi aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümünde yüksek lisans yaptı. 2011 yılında ilk görev yeri olan Erzurum'un Karayazı ilçesinde öğretmenlik mesleğine başladı. Bir dönem İmera Grubunun solistliğini yaptı. 2016 yılından itibaren müzikal kariyerine solo çalışmaları ile devam eden Merve Yavuz, 'Sol Yanım' şarkısı ile 'Sen Anlat Karedeniz' dizisinde yer aldı. 2017 yılında TRT Müzik'de "Kaydelerle Karadeniz" isimli müzik programı hazırlayıp sundu.

2019 yılında ilk stüdyo albümü "Mela"yı yayınladı.

Kaynak: dokuzsekiz.com.tr

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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