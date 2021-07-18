Merve Yalçın - Milyonlara şarkı sözleri! 'Milyonlara' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Merve Yalçın - Milyonlara şarkı sözleri! 'Milyonlara' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Merve Yalçın - Milyonlara şarkı sözleri! 'Milyonlara' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Merve Yalçın'ın yeni şarkısı Milyonlara Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 132 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Merve Yalçın milyonlara şarkı sözleri nelerdir? Milyonlara şarkısının sözleri nedir?

Merve Yalçın - Milyonlara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.

MERVE YALÇIN - MİLYONLARA ŞARKI SÖZLERİ

Ah ben bi yana

Dünya bi yana

Geldi burama

Artık daha zorlama

*****

Son ses dinle hep

Bitmez burada gece

Yaz sözlerimi

Ezberle hece hece

*****

İstersen vah vah

Dileğim olmaz

Bi dediğim olmaz

Kökle bas bas

Kafaya taktım

İflah olmam

Sakın çalıp dursun

Uzak dur

Sorsun kim bu diye

Kim bu diye

*****

Make it milyonlara

Geldim bak

If you don't see

Now I'm the leader

There is no other

Deneme beni boşa

Bomboş delirirsin

Kaç hadi kaç

Kırmasınlar yüreğini

*****

Ah ben bi yana

Dünya bi yana

Geldi burama

Artık daha zorlama

*****

Son ses dinle hep

Bitmez burada gece

Yaz sözlerimi

Ezberle hece hece

*****

Durma koş önde

Baş döndüren bi güçle

Gelir geçer her şey

Üzülme sen boş yere

Bırak yansın dünyalar

Yokmuş gibi yarınlar

Hızı kes yeri gelince

Bana gelme düşünce

*****

Ah ben bi yana

Dünya bi yana

Geldi burama

Artık daha zorlama

*****

Son ses dinle hep

Bitmez burada gece

Yaz sözlerimi

Ezberle hece hece

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

16 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Merve Yalçın - Milyonlara şarkısı toplamda 1.4 milyon izlenme ve 132 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Talya Zilcioglu Söz - Beste

İlkay Şencan : Mix-Master

Hakan Kılınç Söz - Beste

Barlas Köroğlu - Prodüktör

Mert Kılıç - Prodüktör

A&R : Subutay Yitgin

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Merve Yalçın - Milyonlara şarkı sözleri! 'Milyonlara' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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