Merve Yalçın - Milyonlara şarkı sözleri! 'Milyonlara' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Merve Yalçın'ın yeni şarkısı Milyonlara Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1.4 milyon izlenme ve 132 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Merve Yalçın milyonlara şarkı sözleri nelerdir? Milyonlara şarkısının sözleri nedir?
Merve Yalçın - Milyonlara şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.
MERVE YALÇIN - MİLYONLARA ŞARKI SÖZLERİ
Ah ben bi yana
Dünya bi yana
Geldi burama
Artık daha zorlama
*****
Son ses dinle hep
Bitmez burada gece
Yaz sözlerimi
Ezberle hece hece
*****
İstersen vah vah
Dileğim olmaz
Bi dediğim olmaz
Kökle bas bas
Kafaya taktım
İflah olmam
Sakın çalıp dursun
Uzak dur
Sorsun kim bu diye
Kim bu diye
*****
Make it milyonlara
Geldim bak
If you don't see
Now I'm the leader
There is no other
Deneme beni boşa
Bomboş delirirsin
Kaç hadi kaç
Kırmasınlar yüreğini
*****
Ah ben bi yana
Dünya bi yana
Geldi burama
Artık daha zorlama
*****
Son ses dinle hep
Bitmez burada gece
Yaz sözlerimi
Ezberle hece hece
*****
Durma koş önde
Baş döndüren bi güçle
Gelir geçer her şey
Üzülme sen boş yere
Bırak yansın dünyalar
Yokmuş gibi yarınlar
Hızı kes yeri gelince
Bana gelme düşünce
*****
Ah ben bi yana
Dünya bi yana
Geldi burama
Artık daha zorlama
*****
Son ses dinle hep
Bitmez burada gece
Yaz sözlerimi
Ezberle hece hece
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
16 Temmuz tarihinde Youtube'a yüklenen Merve Yalçın - Milyonlara şarkısı toplamda 1.4 milyon izlenme ve 132 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Talya Zilcioglu Söz - Beste
İlkay Şencan : Mix-Master
Hakan Kılınç Söz - Beste
Barlas Köroğlu - Prodüktör
Mert Kılıç - Prodüktör
A&R : Subutay Yitgin