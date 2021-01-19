Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım

19.01.2021 08:16 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:20
Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım

Ünlü oyuncunun mahkemeye sunduğu 'mal rejim listesi'nin basına yansımasının ardından Şarapçıoğlu isyan etti.

Ünlü oyuncunun mahkemeye sunduğu 'mal rejim listesi'nin basına yansımasının ardından Şarapçıoğlu isyan etti. Listedeki rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Şarapçıoğlu, "Düğün masrafı 100 bin lira yazıyor. Düğün erkek tarafına aittir. Buna rağmen babam, masrafın yarısını karşıladı, dekont da elimizde mevcuttur" dedi.

"Gittiğimiz her tatilin yarı parasını ben ödüyordum" diyen Şarapçıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatil için 70 bin lira yazıyor! Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? Madem öyle, bu masrafları da kalem kalem ispatlamasını bekliyorum!

Bu mal rejimi davasını, en başında açabilirdim ve 'bekletici mesele' yaptırıp, tüm mallarına tedbir koydurabilirdim. Bu mal rejiminden hakkıma düşen payı da sokak hayvanlarına bağışlayacağım" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Emre Taşdemir Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merve Şarapçıoğlu: Payıma düşeni bağışlayacağım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 08:20:34. #1.14#
title