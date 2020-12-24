Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli? Merve Şarapçıoğlu hayatı ve biyografisi!
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Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli? Merve Şarapçıoğlu hayatı ve biyografisi!

24.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:04
Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli? Merve Şarapçıoğlu hayatı ve biyografisi!

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu gündemde olmaya devam ediyor. Boşanma sürecinde yeni iddialarla basına konu olan Merve Şarapçıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Merve Şarapçıoğlu kimdir? Merve Şarapçıoğlu kaç yaşında, nereli? Merve Şarapçıoğlu hayatı ve biyografisi!

Merve Şarapçıoğlu'nun kim olduğu, basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oyuncu Berk Oktay'ın boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu hakkında merak edilenler...

MERVE ŞARAPÇIOĞLU KİMDİR?

Merve Şarapçıoğlu, 1988 yılında dünyaya geldi ve 32 yaşındadır. Merve Şarapçıoğlu ilk ve orta öğreniminin ardından, üniversite eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Bahçeşehir Üniversitesi hukuk bölümünden mezun genç Şarapçıoğlu, uzun yıllar Berk Oktay ile birliktelik yaşamıştır. 2010 yılından beri Berk Oktay ile birlikte. Çift 21 Ağustos 2016 yılında dünya evine girdi. Nikahlarını ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıymıştı.

İnstagram paylaşımlarıyla dikkat çeken genç kadının, eğlenceli ve farklı paylaşımları oldukça beğenildi. Şarapçıoğlu, yakın zaman önce sosyal medyadan yaptığı "Kocamdan şiddet görüyorum, yardım edin." paylaşımıyla uzun süre gündemde kalmış, ancak çift iddiaları yalanlamıştı. Daha sonra instagramda birkaç sorun daha yaşayan Merve Şarapçıoğlu hesabını kapattı.

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