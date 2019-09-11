Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi!

11.09.2019 20:07

Sosyal medya fenomeni Merve Sanay, Instagram hesabımdan koltuk altı fotoğrafını yayımladı. Sanay'ın koltuk altının traşsız olması bazı takipçilerinin midesini bulandırdı.

"YENİ BİR AKIM BAŞLATIYORUM"

Merve Sanay 1,3 Milyon kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesabından yayınladığı koltuk altı fotoğrafına, "Eveeet Türkiye'de yeni bir akım başlatıyorum... Sadece erkeklerin mi koltuk altı kılı olabilir? Kimse bizi kalıba sokamaz. Farkındalık yaratıyoruz! Hadi bakalım feministleri görelim." notunu ekledi.

"TEPKİNİ ABSÜRT ŞEKİLDE BELLİ ETMEYE GEREK YOKTU"

Sanay takipçileri de fotoğrafa sessiz kalmadı. Sanay bir takipçisi fotoğrafa, "Tepkini böyle absürt bir şekilde belli etmeye gerek yoktu midem bulandı." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Her halince çok güzelsin. Desteğe devam." ifadelerini kullandı.