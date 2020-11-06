Merve Özkaynak kimdir? Merve Özkaynak kaç yaşında, nereli?

Genç Youtuber Merve Özkaynak'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Merve Özkaynak evli mi, eşi kim sorusunu araştırıyor. Hazırladığı içeriklerle dikkat çeken isim, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Merve Özkaynak biyografisi haberimizde.

Merve Özkaynak kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü sosyal medya fenomeni, oluşturduğu içeriklerle dikkatleri çekmiştir. Özkaynak hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Merve Özkaynak nereli? İşte, Merve Özkaynak hayatına dair ayrıntılar...

MERVE ÖZKAYNAK KİMDİR?

Özkaynak, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve lise eğitiminin ardından Vakko'da moda danışmanı olarak çalışmaya başladı. Bir buçuk yıl burada çalıştıktan sonra bir İtalyan gelinlik markasına moda danışmanı olarak katıldı. Channel'de Mağaza Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Üniversite eğitimini de iletişim üzerine tamamladı. Mezuniyetinin ardından da bir mağazada Müşteri Temsilciliği görevini üstlendi.

Uluslararası bir dergi grubunda online pazarlama müdürü olarak görev aldı. İki kız kardeşi olan Merve Özkaynak, Channel'de çalıştığı dönemde tanıştığı Cem Özkaynak ile evlidir.