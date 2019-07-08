Merve Özbey: Eski sevgiliye mesaj atmak serbest

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Erdem Kınay'la konser veren Merve Özbey, konser kurallarını anlatırken, "Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eski sevgilinize mesaj atmak serbest" dedi.

Merve Özbey ve DJ Erdem Kınay, Kızılağaç turizm bölgesindeki Starlight Resort Hotel'de konser verdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ikili, hareketli şarkılarla yerli ve yabancı tatilcilere coşkulu anlar yaşattı. Merve Özbey, dinleyenlere, "Aramızda çok yakışıklı beyler ve çok güzel hanımlar var. Baştan konuşalım, biz kız tarafıyız. Bu konserimizin kuralları var. Islık çalmak, çığlık atmak, dans etmek ve eğlenmek serbest. Bir iki şarkı sonra eski sevgilinize mesaj atmak da serbest" dedi.



Kaynak: DHA

- Manavgatantalya