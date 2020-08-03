Merve Özbey: Düğünümdeymiş gibi eğlendim
Sevilen sanatçı Merve Özbey bayramın ikinci gününde Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla konserlere ara veren Özbey, 5 aylık aranın ardından ilk kez sevenleriyle buluştu
03.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:03
Konser esnasında sahneleri çok özlediğini sıklıkla dile getiren Özbey, "Hepimizin bayramı kutlu olsun ama bugün benim için çifte bayram. 5 ay aranın ardından yeniden sizlerle beraberim" dedi.
'SAHNEYİ ÇOK ÖZLEMİŞİM'
Konserde kendini eğlenceye kaptıran Özbey, "Düğünümü hatırladım. Sanki oradaymış gibi eğleniyorum. Sahnede olmayı çok özlemişim" dedi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan güzel sanatçı, bitmeyen enerjisi ve güçlü yorumuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kaynak: Snob Magazin