Merve Özbey: Düğünümdeymiş gibi eğlendim Sevilen sanatçı Merve Özbey bayramın ikinci gününde Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahne aldı. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla konserlere ara veren Özbey, 5 aylık aranın ardından ilk kez sevenleriyle buluştu

Konser esnasında sahneleri çok özlediğini sıklıkla dile getiren Özbey, "Hepimizin bayramı kutlu olsun ama bugün benim için çifte bayram. 5 ay aranın ardından yeniden sizlerle beraberim" dedi.

'SAHNEYİ ÇOK ÖZLEMİŞİM'

Konserde kendini eğlenceye kaptıran Özbey, "Düğünümü hatırladım. Sanki oradaymış gibi eğleniyorum. Sahnede olmayı çok özlemişim" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan güzel sanatçı, bitmeyen enerjisi ve güçlü yorumuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.





Kaynak: Snob Magazin