Merve öğretmen hayvancılığa başlayarak babasının hayallerini gerçekleştirdi
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Merve öğretmen hayvancılığa başlayarak babasının hayallerini gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Akbulut, özel bir okulda sürdürdüğü mesleğini bırakıp babasının hayalini gerçekleştirerek hayvancılığa başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki anaokulu öğretmeni Merve Akbulut, özel bir okulda sürdürdüğü mesleğini bırakıp babasının hayalini gerçekleştirerek hayvancılığa başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programından mezun olan Akbulut, daha sonra özel bir eğitim kurumunda 2 yıl anaokulu öğretmenliği yaptı.

Geçen yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Akbulut, evde geçirdiği karantina sürecinde hayvancılıkla ilgili araştırma yapmaya başladı.

Araştırmalarının ardından altından kalkabileceğini düşünüp mesleğini bırakan Akbulut, Bafra ilçesinin kırsal Koşu Mahallesi'nde babasından kalan çiftlikte hayvancılık işine yöneldi.

Ağrı'ya gidip 24 büyükbaş hayvan alan ve Bafra'da babadan kalma tesisinde yaklaşık 6 ay önce işe adım atan Akbulut, böylece hayvancılık yapmak için çalışma yürütürken 1,5 yıl önce vefat eden babasının hayallerini gerçeğe dönüştürmüş oldu.

Hedefi açık besiciliğe geçerek işini büyütmek

Merve Akbulut, AA muhabirine, hayvancılık yapmaya Kovid-19 sürecinde karar verdiğini söyledi.

Babasının da çiftçi olduğunu belirten Akbulut, "Zaten babamın hayalleri vardı. Ahırımız vardı. 'Bu işi ben yapabilirim' dedim." ifadesini kullandı.

İşe başlamadan önce bir restoranla da et tedariki üzerine anlaşma yaptığını dile getiren Akbulut, "İnternetten araştırdım. Annem en büyük destekçimdi bu süreçte. Annemle baktık, büyüttük. Anlaşma yaptığım restorana et tedarik ediyorum. Açık besiciliğe geçmek istiyorum. Şu an kapalı besicilik yapıyorum. Hatta kendi yemimi kendim üretmek istiyorum. Bu yüzden yem bitkileri yetiştirmeyi düşünüyorum. 10 dönüm arazim var." diye konuştu.

"Köydeki yaşam çok daha güzel"

Hayvancılığın yorucu olduğunu ama bunun üstesinden gelinebileceğini vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:

"Sabah erkenden kalkıp hayvanlara ilk öğünlerini veriyoruz. Sonra temizleme işi var. Öğle öğününde yem ve tuzunu veriyorum hayvanların. Veteriner işlemlerimiz oluyor. Ben de kendimi geliştirdim bu konuda. Artık hayvanlarıma iğnelerini vurabiliyorum. Hastalıklarını öğrendim, tedavilerini yapabiliyorum. Açık besiciliğe geçip 100 hayvanla devam etmek istiyorum. İlerleyen süreçte süt ürünlerine girebileceğim hayvanlar da edineceğim."

Kovid-19 sürecinde şehir hayatından sıkıldığını dile getiren Akbulut, "Aslında köydeki yaşam çok daha güzel. Neden kente bu kadar hapsoluyoruz, bilmiyorum. Kesinlikle hayallerimizi ertelememeliyiz. Bu işleri aslında çoğu yerde kadınlar yapıyor ama arka planda kalıyorlar. Pişmanlığım yok, iyi ki bu kararı almışım. Bu işte başarılı olduğuma inanıyorum." dedi.

Kızına yardım eden anne Fatma Akbulut da "Zor ama kendi sevdi, ben de yardım ettim. Başarılı gidiyor. Hayvanlarımız da güzel besi aldılar." ifadesini kullandı.

Merve öğretmen hayvancılığa başlayarak babasının hayallerini gerçekleştirdi
Merve öğretmen hayvancılığa başlayarak babasının hayallerini gerçekleştirdi
Merve öğretmen hayvancılığa başlayarak babasının hayallerini gerçekleştirdi
Merve öğretmen hayvancılığa başlayarak babasının hayallerini gerçekleştirdi
Merve öğretmen hayvancılığa başlayarak babasının hayallerini gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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