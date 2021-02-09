Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz hayatı ve biyografisi! Merve Oflaz kaç yaşında, nereli?
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Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz hayatı ve biyografisi! Merve Oflaz kaç yaşında, nereli?

09.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:49
Merve Oflaz kimdir? Merve Oflaz hayatı ve biyografisi! Merve Oflaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Merve Oflaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Merve Oflaz hakkında merak edilenler. Merve Oflaz hayatı ve biyografisi. Merve Oflaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Merve Oflaz merak konusu oldu. İşte Merve Oflaz hakkında merak edilen Merve Oflaz kimdir, Merve Oflaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Mayıs 1988

Kaç yaşında: 32 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur. Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Laçin Ceylan'dan drama eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkânı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır. Star TV'de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur. Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır 7. haftada Survivor heyecanına veda etmiştir.Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017 yılından beri Bahar Komiseri canlandırmaktadır..

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