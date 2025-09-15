Merve Göntem neden gözaltına alındı, ne dedi?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisine yönelik olarak "toplum değerlerine hakaret, aşağılama veya küçük görme" iddiasıyla inceleme yürütürken, Merve Göntem bu akşam Cihangir'deki evinde gözaltına alındı.

'KIZILCIK ŞERBETİ' SENARİSTİ MERVE GÖNTEM GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Merve Göntem'in gözaltına alınmasına, yaklaşık dört yıl önce katıldığı bir YouTube röportajında kullandığı ifadelerin gerekçe gösterildiği belirtildi.

MERVE GÖNTEM KİMDİR?

Merve Göntem, Türkiye televizyon sektöründe senarist olarak tanınan başarılı isimlerden biridir. İstanbul'da doğmuş ve İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. İngiliz ve Alman edebiyatına, polisiye türüne ve sinemaya duyduğu yoğun ilgi, onu yaratıcı yazarlık yoluna yönlendirmiştir.

Senaristlik kariyerine adım atan Göntem, ilk dikkat çeken çalışmasını "Bihter" adlı filmle gerçekleştirmiştir. Ardından, Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından biri hâline gelen "Kızılcık Şerbeti" dizisinin senarist ekibine katılarak, hikâye kurgusu ve karakter oluşturmadaki başarısını ortaya koymuştur.

Yaratıcı yaklaşımıyla öne çıkan Göntem, televizyon dünyasında gelecek vadeden senaristler arasında gösterilmektedir. Doğum yılına dair net bilgiler kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da, eğitim ve kariyer geçmişi göz önüne alındığında 30'lu yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

MERVE GÖNTEM NERELİ?

Merve Göntem, Türkiye'nin kültür ve sanatın merkezlerinden biri olan İstanbul'da doğup büyümüştür. İstanbul'un zengin kültürel yapısı ve tarihî dokusu, onun edebi ve sanatsal bakış açısını şekillendirmesinde önemli bir rol oynamıştır.

.