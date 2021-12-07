Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar cephesinde bomba gelişme

Son dönemin popüler çiftlerinden olan Merve Dizdar (35) ile Gürhan Altundaşar (38) evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, önceki gün arkadaş grubuyla bir araya geldi ve akşam saatlerini birlikte geçirdi.

AYLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

2. Sayfa'nın haberine göre; Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyor.

İHANET İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar'dan boşandıktan sonra Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."