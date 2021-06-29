Merve Dizdar boşandı mı? Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan rol arkadaşlarını Instagram'dan takipten çıkardı. Dizdar'ın bu hamlesi kısa süre sonra anlaşıldı. Gürhan Altundaşar'ın yapımdan ayrılması nedeniyle eşinin böyle bir hamleye imza attığı, "kriz çıktı" iddialarını güçlendirdi. Merve Dizdar boşandı mı?

Merve Dizdar boşandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir kararla 2018'de başlayan evlilikleri hakkında açıklama yapmıştı. Peki, Gürhan Altundaşar ile Merve Dizdar ayrıldı mı?

MERVE DİZDAR BOŞANDI MI?

Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Özge Özder'i youtube kanalına konuk olan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın kendisine daha ilk görüşte aşık olduğunu anlatmıştı. Dizdar, "O bana ilk görüşte aşık oldu. Biz aynı oyundaydık. Yalan söylemiyor ise öyle olmuş" dedi.

Merve Dizdar önce 'asla' dedi, sonra evlendi!

Kocası Gürhan Altundaşar'ın sahnede kendisini izledikten sonra aşık olduğunu anlatan Merve Dizdar, o dönemde bir sevgilisi olduğunu ve başka kimseyle ilgilenmediğini belirtti.

Tiyatroda aynı oyuna denk gelen ikili arasında bir şey olmadı. Çünkü çiftin o dönemde yine sevgilileri vardı. Ancak bir zaman sonra Gürhan Altundaşar sevgilisinden ayrıldı. Merve Dizdar, birbirlerine aşık olmalarının oyun sırasında bir anda geliştiğini belirtti ve şöyle anlattı:

"Aynı oyuna denk geldik. Yine sevgililerimiz var. Ama ben hiç düşünmüyorum, asla. O da düşünmüyor, sevgilisi olduğu için. Sevgilisinden ayrıldı. Oyunlarımızda oynuyoruz. Bir anda match olduk. Hiç anlamadım. Çok kandırmaya da çalışmadı. Çok tatlı bir insandır kendisi."

Ünlü çift, 2018 yılının Mart ayında nişan yüzüklerini taktı. Yine aynı yılın Eylül ayında ise İzmir'de evlendiler.

ÇOCUK NEDENİYLE AYRILDIKLARI İDDİASI GÜNDEMDE

Bütün bu gelişmelerin ardından ünlü çiftin boşanma nedenine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Gürhan Altundaşar'ın çocuk isteğine Merve Dizdar'ın olumsuz yanıt verdiği ve evliliğin bu yüzden bittiği öne sürüldü.