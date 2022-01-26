MERVE BOLUĞUR YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve müzik çalışmaları yapan Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu.

"Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" diyerek dikkat çeken Merve Boluğur'un bu ilişkisi de kısa sürdü.

Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, önceki akşam şarkıcı Emre Kaya ile bu kez Bebeköy'de görüntülendi.

Kaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Boluğur, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"ARTIK ARKADAŞIZ"

Ünlü oyuncu, eski sevgilisi işletmeci Erkan Şen hakkında ise, "Erkan ile artık arkadaşız" açıklamasını yaptı.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.