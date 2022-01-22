Merve Boluğur ve Erkan Şen çiftinden üzücü haber

Yaklaşık 3 aydır işletmeci Erkan Şen ile aşk yaşayan oyuncu Merve Boluğur, aradığı mutluluğu yine bulamadı. İşte detaylar...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve müzik çalışmaları yapan Merve Boluğur, son dönemde Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu.

"Tatlı sürprizler yapan özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" diyerek dikkat çeken Merve Boluğur'un bu ilişkisi de kısa sürdü.

AYRILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çiftin ayrılığını, Instagram ele verdi.

Erkan Şen, sevgilisi Merve Boluğur'u Instagram hesabından takipten çıktı.

AYRILIĞI BU SÖZLERLE DOĞRULADI

Şen, ayrılık sonrası Kapadokya tatiline çıktı.

Erkan Şen'in yakın çevresine, "Ayrıldık. Biten bir ilişkinin ardından konuşmak doğru değil" dediği öğrenildi.