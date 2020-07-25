Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
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Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu

Yeni sevgilisi ile aşk tatiline devam eden oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile bir an bile ayrılmıyor. Taze aşıkların denizdeki samimi anları görenleri gülümsetirken, Boluğur'un kahkahaları tüm plajı inletti.

25.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:03

Geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Merve Boluğur, Alaçatı'da aşk tatili yapıyor. Sevgilisiyle denizde şakalaşıp öpüşen güzel oyuncu bir süre sonra telefonla konuşmak için sahilde dolaştı. Boluğur'un o esnadaki şen kahkahaları ise tüm plajı inletti.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİ

32 yaşındaki güzel ile sevgilisi, yanlarında getirdikleri top ile denizde oynadı. Sevgilisi ile hentbol oynayan Boluğur, bir ara sevgilisini yanaklarından tutarak dudaklarından öptü. Boluğur ve sevgilisi, daha sonra duş alıp localarına döndü. Sevgililer, oturdukları yerden bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öptü

PLAJ, KAHKAHALARIYLA İNLEDİ

Bir ara telefonu çalan Merve Boluğur, yerinden kalkarak sahile indi. Telefonla konuşan Boluğur, kahkaha atarak sahilde bir oraya bir buraya yürüyüş yaptı. Ünlü oyuncu ile sevgilisinin, Alaçatı tatili objektiflere böyle yansıdı.

Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öptü
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öptü
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öptü
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Haber Yorumları (9)
AYDIN: parasızlıktan pılaja bıle gıdememıs hava atmaya calısıyo garıban napsın teknemı vereyımde bıraz gez barı
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HOCA: Bu kadın midemi bulandırıyor.
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TEKİN: Görgüsüz zavallılar
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