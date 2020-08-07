Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi Ünlü oyuncu Merve Boluğur, tatiline son hızla devam ederken fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Boluğur'un son gönderisine arkadaşı yorum yapınca "Taşın üstüne taş oturdu" yanıtını vermesi oldukça çok konuşuldu.

Murat Dalkılıç ile evliliğini sonlandırdıktan sonra geçtiğimiz günlerde hayranı Burak Dayı ile aşk yaşadığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, tatiline devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafında ise bir taşın üzerine çıktığı kareyi paylaştı. Arkadaşı fotoğrafa yorum yapınca ona "Taşın üstüne taş oturdu" yanıtını veren Boluğur, gündeme bomba gibi düştü. Boluğur'un yanıtı sonrası "özgüven patlaması" yorumları da yapıldı.

HER ANI SOSYAL MEDYADA

Sanat direktörü Burak Dayı ile aşklarına ara vermeden devam eden Merve Boluğur, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmadan edemiyor.

MAKYAJSIZ POZ

Makyajsız haliyle poz veren güzel oyuncu bu kareyi "Olduğu gibi" notuyla paylaştı. Boluğur'un fotoğrafına yorum yapan yakın arkadaşı Cihan Ersözlü'ye verdiği yanıt sosyal medyayı salladı. Ersözlü'nün "Hep böyle oturursun" yorumuna güzel oyuncu "Taşın üstüne taş oturdu" cevabını verdi.