Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor
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Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor

20.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:21
Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor

Şarkıcılığın hayali olduğunu söyleyen oyuncu, "Bomba gibi geliyorum.

Şarkıcılığın hayali olduğunu söyleyen oyuncu, "Bomba gibi geliyorum. Şarkımı çok güzel bir noktaya getirdim. Birkaç şarkı daha yazdım" dedi.

Kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini belirten Boluğur, ilk klibini şubat ayında çekeceğini söyledi. Boluğur, "Klibinde oynayabilirim, çok seksiyim" diyen erkek takipçisinden de fotoğraf istedi:

"Seksi ve yakışıklı bir erkeğe ihtiyacım var. Kumral mısın? Bir fotoğraf at bakayım." Oyuncu, üst üste aldığı mesajlar üzerine "Bir yakışıklı buldum zaten. Hiç boşuna mesaj atmayın" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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