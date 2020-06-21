Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sefer göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Boluğur'un paylaşımına beğeni yağdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

Rahat tavırları ve sportif giyim tarzıyla dikkat çeken Merve Boluğur makyajsız hali ve sütyensiz tercih ettiği siyah body'si dikkat çekmişti.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIRMIZI ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

Güzel oyuncu, bu sefer sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Merve Boluğur'un "Kırmızı benim rengim" notuyla yaptığı paylaşıma yüz binin üzerinde beğeni geldi. Ayrıca takipçileri güzel oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.