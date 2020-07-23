Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum Geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Merve Boluğur, magazin muhabirlerinin "Beyefendiyi tanıyamadık" cümlesi üzerine "Tanınmayanından buldum. Güzel gidiyor başka bir şey söylemeyeceğim" dedi.

Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisinin kendisini öperken çektiği bir fotoğrafı dün ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra gizemli sevgilisi ise el ele görüntülenen Merve Boluğur, bu kez Alaçatı'da magazin muhabirlerine yakalandı.

"TANINMAYANINDAN BULDUM"

Uçankuş'ta yer alan habere göre, gözde tatil beldesi Alaçatı'da sevgilisiyle birlikte objektiflere yakalanan Boluğur, muhabirlerin "Nispet aşkı mı?" sorusunu cevapsız bıraktı. Uçankuş muhabirinin "Beyefendiyi tanıyamadık" cümlesi üzerine Boluğur, "Tanınmayanından buldum. Güzel gidiyor başka bir şey söylemeyeceğim" dedi ve sevgilisiyle birlikte uzaklaştı.