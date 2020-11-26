Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

26.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:15

Başarılı oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah ince askılı ve derin bacak dekolteli elbisesini sütyensiz giymeyi tercih eden Boluğur'un paylaşımına beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur; siyah ince askılı ve derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un paylaşımına adeta beğeni yağarken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.

İşte Merve Boluğur'un cesur paylaşımları:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili 'savaş gemisi' hamlesi
Erdoğan talimat vermişti! Türk gemisine yapılan baskınla ilgili "savaş gemisi" hamlesi
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

DAHA ÖNCE DE İÇ ÇAMAŞIRSIZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Merve Boluğur, daha önce de iç çamaşırsız giydiği siyah elbisesiyle İstanbul'da görüntülenmişti. Boluğur'un süper mini elbisesi takipçilerini de ikiye bölmüştü.

Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu
Haber Yorumları (2)
LOKUMCU ÇETO: İyiymiş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VANLİ: Sizce bu Corona bize az bile degillmi vallahi helak olacagiz boylelerin yuzunden
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Osman Kavala Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Deniz Seki Sinan Akçıl Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Karabağ Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 23:02:15. #1.15#
title