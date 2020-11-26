Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

Başarılı oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah ince askılı ve derin bacak dekolteli elbisesini sütyensiz giymeyi tercih eden Boluğur'un paylaşımına beğeni yağdı.