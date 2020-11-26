Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu
26.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:15
Başarılı oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah ince askılı ve derin bacak dekolteli elbisesini sütyensiz giymeyi tercih eden Boluğur'un paylaşımına beğeni yağdı.
Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur; siyah ince askılı ve derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un paylaşımına adeta beğeni yağarken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.
İşte Merve Boluğur'un cesur paylaşımları:
DAHA ÖNCE DE İÇ ÇAMAŞIRSIZ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Merve Boluğur, daha önce de iç çamaşırsız giydiği siyah elbisesiyle İstanbul'da görüntülenmişti. Boluğur'un süper mini elbisesi takipçilerini de ikiye bölmüştü.