Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez

04.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:56

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un Youtube kanalına konuk olan oyuncu Merve Boluğur, cinsellikle ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Boluğur, "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli" dedi.

Oyunculuk kariyerine ara verdikten sonra Youtube kanalı açıp, sosyal medya işlerine soyunan Merve Boluğur, fenomen Enes Batur'un programına konuk oldu. Cinsellik, ilişkiler ve aldatma konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan oyuncu, sosyal medyada gündem yarattı.

Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: Erkek film izlemez, cinsellik ister

"ALDATTIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

Teklifleri oyunculuk yapmayı tercih etmediği için reddettiğini belirten Boluğur, medyatik olmayan bir kişiden hoşlandığını itiraf etti. Bir ilişkisinde karşı tarafından ayrılmayı istememesi üzerine aldattığını kaydeden oyuncu, ''Aldattım ama aldatıldım da. Pişman değilim." dedi.

"İLK GÜN ERKEK FİLM İZLEMEZ, CİNSELLİK İSTER"

Açıklamalarında cinselliğe de yer veren Merve Boluğur, sözlerine şöyle devam etti: "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli. Cinsellik yaşamak isteyebilir bir erkek ama o da bunu isteyen kızla yapsın. Kız da bir izlenimi verir. Birinci gündem film mi izleyeceğiz. Birinci günden film filan izleyemeyiz."

Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: Erkek film izlemez, cinsellik ister
Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: Erkek film izlemez, cinsellik ister
Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: Erkek film izlemez, cinsellik ister
Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez
Haber Yorumları (9)
DAVİD FERGUSON: Kadın doğru söylemiş erkekler sabırsız ve saldırgan olur evde sohbet muhabbetmi edecek filimmi izleyecek
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YORUMCU: reklam için ve gündemde olmak için toplumu ilgisini yada tepkisini çekecek bir şeyler lazım. Toplum seni konuşuyorsa hala ünlüsün yoksa unutulursun. Kişi bu mantıkla bunu yapıyor teknik olarak o kişinin menfaati açısından doğru fakat topluma örnek olma açısından yanlış. RTÜK tarzı bir yapı lazım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ARİF GSLİ: Şeytan ın şehvetli görüntüsü. Aldattım diyo. Yuhhhhh Aldatan kadın yok hükmündedir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Demet Akalın Jason Statham
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Silah Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 22:32:25. #1.15#
title