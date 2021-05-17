Merve Boluğur'dan Mine Tugay'a ruj göndermesi

Bir dönem kırmızı rujuyla özdeşleşen Merve Boluğur, kırmızı rujla paylaşıp yapan Mine Tugay'a göndermede bulundu. Boluğur, kırmızı rujla olan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Merve Boluğur, yıllar önce Ayşegül karakterine hayat verdiği 'Küçük Sırlar' dizisinde canlandırdığı sürekli sürdüğü kırmızı rujuyla özdeşleşmişti. Bir dönem kırmızı rujuyla gündem olan Boluğur, geçtiğimiz günlerde Mine Tugay'ın kırmızı rujla paylaşım yapmasına göndermede bulundu.

Tugay'ın kırmızı ruj sürdüğü fotoğrafa, "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" diye yazmıştı. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Boluğur kırmızı rujlu karesini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşıp, "Açılın tabii ki ben... #kırmızırujchallenge" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin