Merve Bayrak bulundu mu? Merve Bayrak olayı nedir? Merve Bayrak öldü mü?
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Merve Bayrak bulundu mu? Merve Bayrak olayı nedir? Merve Bayrak öldü mü?

Merve Bayrak kimdir? Twitter gündeminde yer alan Merve Bayrak olayı nedir? 30 Ağustos günü Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap Mahallesi'nde kaybolan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak neden öldü?

Merve Bayrak bulundu mu? Merve Bayrak olayı nedir? Merve Bayrak öldü mü?
31.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:30

Merve Bayrak, annesiyle gittiği düğün töreninde evin önünden kayboldu. Komşular ve anne Ebrar Bayrak tarafından aranan minik kızın cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Merve Bayrak nasıl öldü? İşte, detaylar...

MERVE BAYRAK KİMDİR?

Erzurum'da annesi Ebrar Bayrak ile birlikte düğüne gittiği Azap Mahallesi'ndeki evin önünden kaybolan 2, 5 yaşındaki Merve Bayrak, 31 Ağustos'ta ölü olarak bulundu. Merve, Netice-Ebrar Bayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

MERVE BAYRAK OLAYI NEDİR?

Erzurum'da bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Ebrar Bayrak, 2.5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere 15 kilometre uzaklıktaki Horasan ilçesindeki Azap Mahallesi'ne gitti. Öğle saatlerinde akrabalarının evinin önünde oyun oynarken küçük kız çocuğunun evin çevresinde olmadığını gören anne Bayrak, komşularının desteğiyle kızını aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi. Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alamayan ekiplerin çalışmaları, havanın kararması nedeniyle diğer güne ertelenmişti. Minik Merve'nin cansız bedenine ise 31 Ağustos günü, köye 8 kilometre mesafedeki bir dere kenarından ulaşıldı. Merve Bayrak bir çoban tarafından bulundu ve cenazesi toprağa verilmek üzere Horasan'ın Dalbaşı Mahallesi'ne götürüldü.

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