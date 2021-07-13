Mertkan Kaya kimdir? ÇGHB2 Cemile Canyurt'un eşi Mertkan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Cemile Canyurt, Mertkan Kaya ile evlendi. Bunun ardından vatandaşlar Mertkan Kaya kimdir merak etti. Peki, Cemile Canyurt'un eşi Mertkan Kaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Mertkan Kaya'nın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Mertkan Kaya kimdir? Mertkan Kaya kaç yaşında, aslen nereli? Mertkan Kaya'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi! Mertkan Kaya'nın eşi kimdir? Mertkan Kaya evlendi mi? Mertkan Kaya mesleği ne? Tüm detaylar yazımızda.

MERTKAN KAYA KİMDİR?

Cemile Canyurt'un Mertkan Kaya, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Medya sektöründe çalışan Mertkan Kaya, geçtiğimiz gün Cemile Canyurt ile evlenmiştir. Mertkan Kaya medya sektöründe kamera operatörlüğü yapmaktadır.

Mertkan Kaya, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur. Teknik ekipte yer alan Mertkan Kaya, kamera operatörü olarak görev yapmaktadır.

CEMİLE CANYURT KİMDİR?

15 Mart 1992 Kırıkkale doğumlu. Ankara'da büyüdü. Tiyatro ile 13 yaşında tanıştı. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmakla birlikte hayallerini, hedeflerini başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdu. Ankara'da Özel bir Tiyatro'da eğitimi aldı. Babasının 'elle tutulur bir meslek seçeceksin' demesiyle bir dönem gizli saklı tiyatro çalışmalarına devam etti. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerini kısa bir süre ertelemek zorunda kaldı ve AİBÜ Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldı. Okul devam ederken sürekli İstanbul'a gelmenin bir yolunu aradı, bir kaç TV programına katıldı ve kısa filmlerde oynadı. Okul biter bitmez soluğu İstanbul'da aldı. Sürekli BKM'ye gidiyordu, gösterileri izliyordu. BKM'nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordu. 2016'da BKM Mutfak'ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldı. 3 Arkadaşıyla birlikte Geçici Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdi. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldu ve skeçler yazıp oynamaya başladı. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğu bir ekibin parçası.

MERTKAN KAYA VE CEMİLE CANYURT NE ZAMAN EVLENDİ?

Geçtiğimiz sene bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Cemile Canyurt, vakaların düşmesiyle düğün yaptı. Bolu'da düğün yapan çifti oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' kadrosunda yer alan Cemile Canyurt, geçtiğimiz sene sevgilisi Mertkan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli davranan çift, sade bir törenle mutluluğa 'Evet' demişti.

OYUNCU ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Nikahta yakınları ile bir arada olamayan ikili, dün Bolu'da düğün yaptı. Çifti ailesi ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.