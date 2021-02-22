Mert Yaşar kimdir? Mert Yaşar olayı nedir?

Mert Yaşar hakkında yaşanan gelişmeler ana gündemde ve sosyal medyada trend oldu. Peki, Mert Yaşar kimdir? Mert Yaşar olayı nedir? İşte Mert Yaşar hakkında merak edilen soruların cevapları!

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında yaptığı paylaşım ile gündeme gelen Mert Yaşar sosyal medyada trend olurken hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Mert Yaşar olayı nedir? Mert Yaşar kimdir?

MERT YAŞAR KİMDİR?

Mert Yaşar, hukukçu, avukat, arabulucudur ve spor hukuku, çocuk hukuku alanında faaliyetleri vardır.

MERT YAŞAR OLAYI NEDİR?

Mert Yaşar sosyal medya hesabından AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım dikkatleri çekti ve siyaset dünyasından birçok isim konu hakkında görüşlerini dile getirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, paylaşımında "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." İfadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında soruşturma başlattı..