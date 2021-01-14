Mert Vidinli kimdir, kaç yaşında? Mert Vidinli nereli?

MERT VİDİNLİ KİMDİR?

Aslen Ankaralı olup bürokratik bir ailede büyüyen Mert, eğitimini turizm okuyarak tamamlıyor. Bodrum ve İstanbul'da Emre Ergani'nin işletmelerinde başlayan bu serüven, İzzet Çapa'nın ekibine transfer olmasıyla devam ediyor. Sonrasında yolu Metin Fadıllıoğlu ile kesişiyor. Yeme içme sektörünün en önemli üç profesyonel isminin deneyimlerinden faydalanarak işletmeciliğe devam eden Mert Vidinli, bir yandan da bir çok dergi ve dijital haber sitelerinde yazılar yazıyor. Yaklaşık beş yıldır Ulus 29 ve Fenix'in işletmesini yapıyor, aynı zamanda Günaydın'da da bir köşesi var. Mert, sempatik tavırları ve güçlü ilişkileriyle çok kısa bir sürede eğlence dünyasının aranan ismi oldu.

Ankara'nın durağanlığından İstanbul'un ışıltısına geçiş yaparken kazandığını-kaybettiğini düşündüğün şeyler neler?

Aileme olan mesafe en büyük kaybım onlarsız geçen 10 yıl içerisindeki kariyer koşuşturması. Kazandığım ise yeni insanlar arkadaşlıklar iş ilişkileri ve kariyerim.

İşini nasıl tanımlarsın? Eğlence danışmanlığı, lifestyle veya iletişim gurusu?

Aslında yeni dünyada hepimiz iletişimci bugünün dili ile Influencer'ız. Eğlence ana mesleğim kitlelerin zevklerine göre eğlence ve yeme/ içme platformları yaratmak, konsept geliştirmek, event organize etmek bana keyif veriyor. Eğlenirken eğlenceyi satan tarafa geçen insan olmak sanırım genetiğime kodlandı.

İzzet Çapa, Emre Egani ve Metin Fadıllıoğlu gibi gece hayatına yön verenler ile çalıştın. Her birinden öğrendiğin şeyi tek bir kelimeyle özetlemeni istesek?

Müşterinin her ne koşulda olursa olsun haklı olduğu. Gece hayatının psikiyatrlarıyız biz. Ve en önemlisi iyi bir sırdaş olup mesafe sanatını iyi bilmek.

Hayata geçirdiğin ve beğenilen en çılgın eğlence veya parti konsepti neydi?

En çılgın değil ama en büyük kutlamam Esma Sultan'da doğum günü partimdi. Büyük sponsorların olduğu düğün kıvamında dev bir partiydi.

İnsanları eğlendirmek veya ilgilerini canlı tutmak hiçbir zaman kolay olmadı. Parti ve davetlerde şu anda öne çıkan trendleri bizim için bir özetler misin?

Denenmemiş mekanlar, festival dj'leri, üstüne bir de iyi bir canlı performans. Katılacak kitlenin ortak zevklerine göre hazırlanmış bir gece. Gastronomik olarak deneyimleyeceği sıradışı bir yemek ve Instagram'ına malzeme çıkaracağı bir dekor. Bunları bir araya gelince işiniz başarıya ulaşır. Ama unutmayın ki en güzel dekor insandır. Doğru bir davetli listesi ile uzun soluklu çok konuşulan bir işe imza atabilirsiniz.

Sıra dışı event'ler için özel mekanlar keşfetmek de işinin bir parçası olmalı. Seni son zamanlarda en çok etkileyen mekan veya günün birinde etkinlik için kapılarını açmayı hayal ettiğin mekan hangisi?

Ev partilerinin yeri ben de çok ayrı. İstanbul'un en göze çarpan yalısında, hikayesi olan bir evde dev bir ev partisi vermek isterdim. Küçük bir evde yaşadığımdan en hayal olan iş bu benim için.

Her zaman kapı açan bir iletişim sırrın/ formülün var mı?

Samimiyet ve birebir iletişim.

Influencer kimliğin mi, gazetede köşe yazarlığı mı seni daha çok tatmin ediyor? Basılı yayın tamamen öldü mü sence? Yoksa dijital dünyanın vermediği türde bir hazzı hala var mı?

İletişim 360 derecedir. Her platform bir diğerinin tamamlayıcısı.

Instagram profilinde paylaşımlar yaparken nelere dikkat ediyorsun? Kendine koyduğun belli kurallar var mı hem paylaşımlarını yaparken, hem de markalarla işbirlikleri sırasında?

Benim hesabım kim nerede ne yapıyor ve de yeme içme sektöründe gidilecek nereler var gibi meraklıların hesabı. Her zaman insanların bu yanını besliyorum.

Modayla ilgin ne düzeyde? Yakından takip eder misin?

Modayı mekanıma gelecek insanların kılık ve kıyafetinden takip ediyorum. Ben ise full siyah giyinmeyi tercih ediyorum. En kurtarıcı, en fit ve en rahat gösteren.

İstanbul'da veya başka bir yerde, kendini hangi mahalleye (veya mahallelere) ait hissedersin?

Eskiden Nişantaşı'ydı şimdi Arnavutköy Bebek hattı.

Her şeye "reset" atmak için nereye gidersin, ne yaparsın? Bir ritüelin var mı?

Şu an senin sorularını cevaplarken geldiğim yere sahildeki bir bankın üzerinde oturmak. Etraf sakin ve huzurlu.

Burada mı, yurt dışında mı daha çok eğleniyorsun?

Bu tamamen kimlerle olduğuma bağlı. En son Meksika Tulum seyahatimde Hacı Sabancı, Şeyma Subaşı, Nazlı Kayı çok çok eğlendik.