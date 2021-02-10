Mert'ten flamenko şarkı
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Mert'ten flamenko şarkı

10.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 01:50
Mert'ten flamenko şarkı

Uzun süre Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapan Mert Kayıkçıoğlu'nun Kaçamam Kaderimsin adlı tekli çalışmasını yayınlandı

Yıldız Tilbe'nin uzun süre vokalistliğini yapan ve Doğa İçin Çal projesiyle tanınan Mert Kayıkçıoğlu'nun Kaçamam Kaderimsin adlı tekli çalışması DMC etiketiyle yayınlandı. Sözleri Elif Muştu'ya, müziği Mert Kayıkçıoğlu'na ait Kaçamam Kaderimsin, flamenko ezgileri taşıyor. Kaçamam Kaderimsin şarkısının klibi Kadıköy sokaklarında ve çatılarında, Utku Faik Yılmaz'ın yönetmenliğinde çekildi. Klip dijital platformlarda yayınlandı. Mert'in şarkısına Deniz Seki ve Soner Arıca da sosyal medya hesaplarından övgüler yağdırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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