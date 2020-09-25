Mert Öcal'dan hayranlarına müjde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mert Öcal'dan hayranlarına müjde

25.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:00
Mert Öcal'dan hayranlarına müjde

Yakışıklı Oyuncu Mert Öcal, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Akşam saatlerinde Michelle Restorantta gelen Öcal, yaklaşık 1 saat sonra mekandan ayrıldı. Öcal, yakında ekranlarda olacağunın müjdesini verdi

Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, "Birçok proje ile ekranlara geri döneceğim. Şuan ortağı olduğum 'Saor' adlı fıstık ezmesinin ticareti ile ilgileniyorum. O yüzden sık sık fabrikaya Sakarya'ya gidip geliyorum. Öte yandan hem spor hem de kickbox yapmaya başladım. Projeleri de değerlendiriyorum. İnşallah yakında tekrar ekranlarda görüşeceğiz " diye konuştu.

'ŞARKI YAPMAYACAĞIM'

Ayrıca Survivor'da yakın arkadaşı olan Cemal Can'ın albüm çıkaracağı hatırlatılınca Öcal, "Projeler var ama şarkı yapmayacağım. Ben şarkı yaparsam haksız rekabet olur" dedi.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Angela Merkel Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Mert Fırat Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Sörloth Benik Afobe Murat Şahin
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mert Öcal'dan hayranlarına müjde - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 12:59:43. #1.15#
title