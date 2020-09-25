Mert Öcal'dan hayranlarına müjde

Yakışıklı Oyuncu Mert Öcal, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Akşam saatlerinde Michelle Restorantta gelen Öcal, yaklaşık 1 saat sonra mekandan ayrıldı. Öcal, yakında ekranlarda olacağunın müjdesini verdi

Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen yakışıklı oyuncu, "Birçok proje ile ekranlara geri döneceğim. Şuan ortağı olduğum 'Saor' adlı fıstık ezmesinin ticareti ile ilgileniyorum. O yüzden sık sık fabrikaya Sakarya'ya gidip geliyorum. Öte yandan hem spor hem de kickbox yapmaya başladım. Projeleri de değerlendiriyorum. İnşallah yakında tekrar ekranlarda görüşeceğiz " diye konuştu.

'ŞARKI YAPMAYACAĞIM'

Ayrıca Survivor'da yakın arkadaşı olan Cemal Can'ın albüm çıkaracağı hatırlatılınca Öcal, "Projeler var ama şarkı yapmayacağım. Ben şarkı yaparsam haksız rekabet olur" dedi.

Kaynak: Snob Magazin