Mert Günok kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Mert Günok evli mi?
Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Mert Günok ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Mert Günok kimdir? Mert Günok, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?
EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Mert Günok hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Mert Günok evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.
MERT GÜNOK KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Mart 1989
Kaç yaşında: 32 yaşında
Nereli: Karabük
Boy: 1,96 m
Eşi: Aslı Günok (e. 2015)
Bonservis: 2.40 milyon EUR
Fenerbahçe PAF takımında yetişmiştir. Fenerbahçe takımında altyapı kategorilerinden, 2007-2008 sezonunda A takıma yükselmiştir. 35 kez U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde oynamıştır. Volkan Babacan'nın takımdan ayrılmasıyla Volkan Demirel'in ardından takımın ikinci kalecisi olmuştur.
2010-11 sezonunda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Colman'ın penaltısını kurtararak Fenerbahçe'nin ikili averaj kuralı ile şampiyon olmasında büyük rol oynamıştır. Volkan Demirel'in sakatlığı süresince takımın birinci kalecisi konumuna geçmiştir. 2013-14 sezonuna Volkan Demirel'in cezası nedeniyle birinci kaleci olarak başlamıştır. Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılı performansın ardından ligin 1. haftasında Konyaspor, 2. haftasında ise Eskişehirspor maçlarında birer penaltı kurtararak maçlara damgasını vurmuştur. Şu ana kadar resmi maçlarda kurtardığı penaltı sayısı dörttür. 2015 yaz transfer döneminde Fenerbahçe kulübüyle sözleşmesi yenilenmeyerek serbest kalmıştır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
Takıma transfer olduğu ilk sezonda (2017-18) ligde forma şansı bulamamış ancak Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynamıştır. Toplamda 8 maçta kalesini koruyup 11 gol yemiştir.
2018-19 sezonunda ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından takımın as kalecisi Volkan Babacan yerine tercih edilmiş ve 34 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştur. İstanbul Başakşehir'in ligde 67 puan ile ikinci olmasına önemli katkı sağlamıştır.
Yeni sezona girerken (2019-20) takımı ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.