Mert Günok kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Mert Günok evli mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mert Günok kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Mert Günok evli mi?

Mert Günok kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Mert Günok evli mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Mert Günok ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Mert Günok kimdir? Mert Günok, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Mert Günok hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Mert Günok evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

MERT GÜNOK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1989

Kaç yaşında: 32 yaşında

Nereli: Karabük

Boy: 1,96 m

Eşi: Aslı Günok (e. 2015)

Bonservis: 2.40 milyon EUR

Fenerbahçe PAF takımında yetişmiştir. Fenerbahçe takımında altyapı kategorilerinden, 2007-2008 sezonunda A takıma yükselmiştir. 35 kez U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde oynamıştır. Volkan Babacan'nın takımdan ayrılmasıyla Volkan Demirel'in ardından takımın ikinci kalecisi olmuştur.

2010-11 sezonunda oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Colman'ın penaltısını kurtararak Fenerbahçe'nin ikili averaj kuralı ile şampiyon olmasında büyük rol oynamıştır. Volkan Demirel'in sakatlığı süresince takımın birinci kalecisi konumuna geçmiştir. 2013-14 sezonuna Volkan Demirel'in cezası nedeniyle birinci kaleci olarak başlamıştır. Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılı performansın ardından ligin 1. haftasında Konyaspor, 2. haftasında ise Eskişehirspor maçlarında birer penaltı kurtararak maçlara damgasını vurmuştur. Şu ana kadar resmi maçlarda kurtardığı penaltı sayısı dörttür. 2015 yaz transfer döneminde Fenerbahçe kulübüyle sözleşmesi yenilenmeyerek serbest kalmıştır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

Takıma transfer olduğu ilk sezonda (2017-18) ligde forma şansı bulamamış ancak Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynamıştır. Toplamda 8 maçta kalesini koruyup 11 gol yemiştir.

2018-19 sezonunda ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından takımın as kalecisi Volkan Babacan yerine tercih edilmiş ve 34 lig maçının tamamında takımının kalesini korumuştur. İstanbul Başakşehir'in ligde 67 puan ile ikinci olmasına önemli katkı sağlamıştır.

Yeni sezona girerken (2019-20) takımı ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Özgür Özel Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mert Günok kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Mert Günok evli mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 09:57:29. #1.15#

title