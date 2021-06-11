Mert Günok kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Mert Günok evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Mert Günok ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Mert Günok kimdir? Mert Günok, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?