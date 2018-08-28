Mert Fırat, Kına Gecesinde İdil Fırat'la Yaptığı Dansla Büyük Beğeni Topladı

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın kına gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

DAMAT TARAFI SÜRPRİZ YAPARAK KINAYA KATILDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde damat tarafı sürpriz yaparak kına gecesine katıldı. Mert Fırat'ın İdil Fırat ile karşılıklı dans ettiği anlar kameraya yansıdı. Çifte bu güzel günlerinde sevdikleri de eşlik etti.

İdil Fırat, kına gecesinde salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' ile girdi.