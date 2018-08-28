Mert Fırat, Kına Gecesinde İdil Fırat'la Yaptığı Dansla Büyük Beğeni Topladı
Mert Fırat ile evlilik yoluna giren İdil Fırat, kına gecesi düzenledi. Kına gecesine katılan Mert Fırat'ın İdil Fırat ile karşılıklı dans ettiği anlar kameralara yansıdı.
Yakışıklı oyuncu Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın kına gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.
DAMAT TARAFI SÜRPRİZ YAPARAK KINAYA KATILDI
Gecenin ilerleyen saatlerinde damat tarafı sürpriz yaparak kına gecesine katıldı. Mert Fırat'ın İdil Fırat ile karşılıklı dans ettiği anlar kameraya yansıdı. Çifte bu güzel günlerinde sevdikleri de eşlik etti.
İdil Fırat, kına gecesinde salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' ile girdi.
YORUMLAR (3)
-
Şu sarbonlu danalarin haberine yorum acar mısınız cok ciddi bir konu. Bunlar ülkeye binlerce getirildi çünkü insanlar bilgilensin sarbon ciddi bir hastalıktır ve insanlarimizin çoğu et kurumundan alisveris ediyor lütfen vatandas bilgilensinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
yorum okur yazarlari,size bir soru ?doviz degeri yukseldiginde satinca, milliyetci mi hain mi olunur. Valla benim kafam karisti.okumaliyiz,cok calismaliyiz cookk.menfeatler degil, milletin hakki gozetilmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
:))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır