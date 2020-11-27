Mert Alaş kimdir, kaç yaşında? Kim Kardashian Jennifer Lopez gibi isimlerle çalışan Mert Alaş Instagram hesabı nedir?

Barbara Palvin, Madonna, Kylie Minogue, Kate Moss, Adele Laurie Blue Adkins, Miley Cyrus gibi isimlerle çalışan ve pek çok popüler dergide çekimler yapan Mert Alaş kimdir? Mert Alaş'ın mesleği ne? Mert Alaş'ın yanlış paylaşımı takipçilerinin tepkisine neden oldu. Mert Alaş'ın biyografisi.

Mert Alaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. ABD'li dünyaca ünlü sanatçılarla yakın ilişkisi olan Mert Alaş, son olarak Jennifer Lopez'in albüm kapağı fotoğraflarını çekti. Daha öncesinde Kendall Jenner, Kim Kardashian gibi isimlerle de çekimler yapmıştı.

MERT ALAŞ KİMDİR?

Mert Alaş, 21 Şubat 1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası Hava Kuvvetlerinde pilot, annesi ise mankendir. 1993 yılında dil eğitimi için İngiltere Londra'ya gitmiştir. Bu sırada 1994 yılında İngiltere'de moda tasarımcısı Alexander McQueen ve ortağı Marcus Piggott ile tanıştı. Mert Alaş, Marcus Piggott ile tanıştıktan sonra birlikte çalışmaya başladılar. İlk çekimlerini Dazed&Confused'a yapan ikili bugün dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından Art Partner tarafından temsil ediliyor. Madonna'dan Lady Gaga'ya, Kate Moss'tan Daria Werbowy'a çalışmadıkları ünlü, imza atmadıkları prestijli dergi ve kampanya yok. Vogue Türkiye'nin de birinci yıldönümünde Gisele Bündchen, ikinci yıldönümünde ise Angelina Jolie ile kapak çekimi gerçekleştirdiler.

Dünyaca ünlü sanatçılarla çalışmışlardır. Bu sanatçıların arasında Justin Bieber, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Barbara Palvin, Madonna, Kylie Minogue, Kate Moss, Adele Laurie Blue Adkins, Miley Cyrus, Gisele Bündchen ve Victoria Beckham da vardır. Ek olarak Vogue, Calvin Klein, Gucci, Interview, W gibi markalarla da çalışmıştır.

MERT ALAŞ INSTAGRAM HESABI

Mert Alaş Instagram hesabını mertalas kullanıcı adıyla kullanmaktadır ve 1.5 milyondan fazla takipçisi vardır.