Mersinli şehit Hüseyin Bulut'un ismi kütüphanede yaşatılacak

03.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:54

Toroslar Belediyesi'nin de katkılarıyla şehit Hüseyin Bulut adına yaptırılan kütüphane törenle açıldı.



Toroslar Belediyesi, vatan uğruna şehit düşen kahramanların isimlerini ilçede yaşatmaya devam ediyor. İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu geçtiğimiz nisan ayında şehit olan Mersinli Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un anısı, Toroslar Anadolu Lisesi'nde faaliyete geçen kütüphanede yaşatılacak.



Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şehit ve gazilere minnet borçlu olduklarını belirterek, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un ismini verdikleri kütüphanenin hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, "Ünlü yazar Cemil Meriç'in dediği gibi, 'kütüphane bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu'. Biz de kütüphanemize, İzmir'de eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Gülnarlı askerimiz Hüseyin Bulut'un adını vererek anısını yaşatacağız. Bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorsak, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede, temennimiz nice öğrencinin yetişmesidir. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları adına bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.



Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yımaz'a, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve okul yönetimine teşekkür ederek, "Şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda etmişlerdir. Şehitlerimizin isimlerini gelecek kuşaklara ve nesillere tanıtmak bizim görevimizdir. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.



Konuşmaların ardından, kütüphanenin açılışı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un anısına hazırlanan video gösterimi sırasında duygulu anlar yaşanırken, şehidin annesi Rabia Bulut ve Başkan Yılmaz ise gözyaşlarını tutamadı. Şehit annesi Bulut, Başkan Yılmaz'a sarılarak, kendilerinin her zaman yanında olup desteklerini esirgemediği ve şehit oğullarının anısını yaşattıkları için teşekkür etti.



Okul Müdürü Cemal Barut ise okullarında hazırlanan kütüphanenin açılmasında katkıda bulunan Başkan Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA