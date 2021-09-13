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Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada Mersin'de iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

MERSİN - Mersin'de iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mersin- Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçişi olan refüje giden Rüstem ile Hürü Yılmaz çiftinin bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada her iki motosiklette devrildi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden geçen bir ambulanstaki sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası 3 yaralı diğer ambulanslarla Erdemli ile kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara yoldan ana yola çıkan 2 kişinin bulunduğu motosiklete, ana yoldan gelen diğer motosikletin çarpması yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Son dakika... Mersin'de 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
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