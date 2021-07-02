Mersin Valisi Su, Silifke'de çeltik ekim törenine katıldı
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Mersin Valisi Su, Silifke'de çeltik ekim törenine katıldı

Mersin Valisi Su, Silifke'de çeltik ekim törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde damla sulama ile sulanan çeltik üretiminin yaygınlaştırılması projesinin açılış törenine katıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke ilçesinde damla sulama ile sulanan çeltik üretiminin yaygınlaştırılması projesinin açılış törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Silifke'nin Arkum Mahallesi'nde damla sulama yöntemi ile çeltik ekim töreni düzenlendi.

Burada konuşan Vali Su, dünya da su rezervlerinin azaldığını belirterek, "Tarsus ve Silifkeli çiftçilerimiz ile çeltik ekimi gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız proje ile daha az su kullanmış olacağız. Üretim daha çok arttırılacak. Toprağın aşırı sulama ile kireçlenmesine izin vermeyeceğiz. Bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da projenin ilçeye ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mersin Valisi Su, Silifke'de çeltik ekim törenine katıldı
Mersin Valisi Su, Silifke'de çeltik ekim törenine katıldı
Mersin Valisi Su, Silifke'de çeltik ekim törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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