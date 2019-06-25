MERSİN Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı

Tren kazası sonrası gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin işçileri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan minibüsün sürücüsü Ahmet Çiftçi (20), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün yaşanan kazada, 63 LZ 951 plakalı servis minibüsü ile Suriyeli 12 tarım işçisini taşıyan Ahmet Çiftçi, Yenice Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte çevresine bakmadan karşıya geçmek istedi. Bu sırada makinistler Müslüm A. ve Ali A. idaresindeki Ulukışla-Adana seferini yapan 22218 sefer sayılı yük treninin çarpacağını fark eden Ahmet Çiftçi, araçtan inerek kaçtı. Minibüsteki tarım işçileri kaçmaya fırsat bulamadan tren, minibüse çarptı. Kazanın etkisi ile yaklaşık 70 metre sürüklenen araçtan dışarı savrulan Vakha Aksat(17) isimli kadın işçi trenin altında kalarak öldü, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ahmet Çiftçi, sorgusunun ardından Tarsus Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Ahmet Çiftçi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Makinistler ise dün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA