: Mersin şehit asım türkel'in adı kütüphanede yaşayacak

10.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:22

Şehit Asım Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak

MERSİN'de Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmete giren ve Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği Uzman Çavuş Asım Türkel'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Toroslar'ın Arpaçsakarlar Mahallesinde doğup büyüyen, 2 yıl önce Tunceli'de şehit düşen Uzman Çavuş Asım Türkel'in adının verildiği kütüphanenin açılışına; Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent protokolü, şehidin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan şehidin babası Hasan Türkel, kütüphanenin hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Şehitlerin isimlerinin böylesine anlamlı yerlerde, okullarda, kütüphanelerde yaşaması ve ölümsüzleştirilmesinin çok değerli olduğunu belirten Başkan Yılmaz,"Şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede temennimiz nice öğrencinin fayda sağlamasıdır. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Şehitlerimiz ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu amaçla bizim de katkı sunduğumuz kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Mersin Valisi Ali İhsan Su ise vatan millet savunmasında huzur ve güvenliğin temini için hayatını ortaya koyarak şehit düşün tüm güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Vali Su; "Şehit Asım Türkel kardeşimiz de vatanını koruyarak şehit olmuştur ve en yüksek şehadet mertebisine erişmiştir. Biz Türk Milleti olarak şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onlar, bu milletin ve bizim evladımızdır. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine bu zamana kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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