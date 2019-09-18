Mersin 'şanslı' kedi, öğrenci ve öğretmenlerin sevgisiyle yürüdü

18.09.2019 17:18

'Şanslı' kedi, öğrenci ve öğretmenlerin sevgisiyle yürüdü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin hayvan sevgisi bir kediyi hayata bağladı. 'Şanslı' ismi verilen felçli kedi, öğrenciler ve öğretmenler sayesinde yürümeye başladı.

Mustafa İstemihan Talay Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, 5 ay önce bir derenin içinde 5 yavru kediyi gördü. Öğrenciler durumu öğretmenlerine haber verdi. 5 kediden 1'inin öldüğünü gören öğretmenler 4 kediyi okula getirdi. Kedilerin içinden birinin yürüyemediğini tespit eden öğretmenler ve öğrenciler tedavi için çalışmalara başladı. Veteriner kontrolünden sonra kediye, öğrenciler ve öğretmenler tarafından tasarlanan yürüteçle egzersiz yaptırıldı. Her gün yaptırılan egzersiz ile felçli kedi yürümeye başladı. 'Şanslı' ismi verilen kedi, okulda herkesin sevgilisi haline geldi.

Kediyi derede bulan 6'ncı sınıf öğrencisi Baran Aslan, "Tahsin hocamı çağırdım. Kediyi alıp okula getirdik" dedi. Kedinin iyileşmesinde büyük emeği olan fen öğretmeni Tahsin Tor ise, "Okulumuzdaki öğrenciler ve veliler sağ olsun, hayvanlar konusunda çok duyarlı. Özellikle sokaktaki ihtiyaç halinde olan hayvanları bize ihbar ediyorlar. Biz de mümkün olduğunca sahip çıkmaya ve iyileştirmeye çalıştırıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerle birlikte yürüteç yapan teknoloji tasarım öğretmeni Levent Sert de, "Bir gün Tahsin hocam yaralı bir kediden, daha doğrusu yürüyemeyen bir kediden bahsetti. Buna bir yürüteç yapıp, yapamayacağımı söyledi. Ben de öğrencilerle beraber kediye bir yürüteç tasarladım ve kedinin bu yürüteç sayesinde yürümesini sağladım. Kediye yürüteç yaptığımız zaman yavruydu. 4-5 ay süreç içerisinde kedi iyileşti, yürüyebilir, koşabiliyor ve ağaca tırmanabiliyor. İlk halinden eser yok" dedi.

Okul Müdürü Sacid Meltem ise, öğrencilerin hayvanlara karşı duyarlılığını artırma açısından bunun bir örnek olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA