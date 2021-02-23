Mersin Sanayi ve Teknoloji Müdürü Gül'den Tarsus TSO'ya ziyaret
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Mersin Sanayi ve Teknoloji Müdürü Gül'den Tarsus TSO'ya ziyaret

23.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:34
Mersin Sanayi ve Teknoloji Müdürü Gül'den Tarsus TSO'ya ziyaret

Mersin Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hasan Gül, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, bilgi aldı.

Mersin Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hasan Gül, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, bilgi aldı.

Gül, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koça ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gül'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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