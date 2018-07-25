Mersin Sahillerinde "Üstü Açık Otobüs" Seferleri Başladı

Mersin'de vatandaşların ve turistlerin kent merkezindeki sahil hattını huzurlu ve rahat bir şekilde gezmeleri amacıyla hayata geçirilen üstü açık belediye otobüsü uygulamasında ilk seferler başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, hem kent sahilinin tanıtılması hem de kıyıda vakit geçirenlerin daha ferah ulaşım imkanı bulması için üstü açık otobüs uygulaması başlatıldı. 'Hayat Mersin'de güzel' ve 'Denizin, güneşin ve medeniyetin kenti Mersin' sloganlarının yer aldığı belediye otobüsü, her gün saat 07.00 ile 12.00 ve 16.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ücretleri diğer otobüs ücretleriyle aynı olan üstü açık otobüs, merkez Akdeniz ilçesindeki tren garından kalkarak, sahil bandından merkez Mezitli ilçesindeki Babil kavşağına ulaştıktan sonra yeniden hareket noktasına dönecek. Otobüs, toplamda 11 kilometre yol kat edecek.

"Mersin'de ilk defa üstü açık sahil turu"

Uygulama hakkında bilgi veren otobüs şoförü Ahmet Öğüt, "Sahil turumuz Mersin'de ilk defa üstü açık araçlarla yapılmaya başladı. 7-12 ve 16-24 saatleri arasında çalışacak. İstasyondan başlayacak, Hilton ve sahil bandı üzerinden Babil Kavşağına kadar sürecek sonra tekrar başlangıç noktasına geri dönecek. 2 aracımız bu hizmeti verecek her saat başı bu aracımız kalkacak. Sahil boyunca hizmetimiz devam edecektir. Vatandaşlarımız her gün normal ücretlerini vererek araçlarımızdan yararlanabilir" dedi.

"Sırf keyif için binilebilecek bir otobüs"

Uygulamadan memnun olduğunu ve uygulamanın her yerde olmasını istediğini belirten yolculardan Erkin Şahin, "Bir Mersinli olarak böyle bir hizmetten bende yararlanmak istiyordum. Eskiden faytonlar vardı şimdi yerini böyle güzellikler aldı. Klasik güzel değerler bunlar sahilimizi değerlendirmek için ve hepimiz için güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Otobüslerin yoğunluğundan kurtulmak için akşam iş çıkışlarında sırf keyfi bir turlayıp strese iyi gelebileceğini düşündüğüm bir uygulama her yerde olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yolcular memnun"

Hasan Basri İndir ise "Mersin gibi sıcak bir şehirde böyle bir uygulama olması bence çok güzel. Manzaralı, keyif için yapılacak bir şey. Geniş bir panoramada her yeri görebilecek durumdayız" şeklinde konuştu.

Manzaranın keyfini çıkardıklarını kaydeden Umut Yerli ve Büşra Kotçu da "Üstü açık olduğu için manzarayı görebiliyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor. Daha önce hiç böyle bir otobüse binmemiştim çok güzel olmuş. Mersin sahillerini hiç böyle görmemiştik" diye konuştular. - MERSİN