MERSİN Otoyoldaki kazada 3 yaşındaki çocuk öldü Otoyoldaki kazada 3 yaşındaki çocuk öldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken annesi, babası ve 2 kardeşi de yaralandı.

Otoyoldaki kazada 3 yaşındaki çocuk öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken annesi, babası ve 2 kardeşi de yaralandı.

Kaza, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Harun Bozkurt yönetimindeki 55 PB 200 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarptı. Kazada sürücü Harun Bozkurt (38), eşi Tuba Bozkurt (35), çocukları Buğra Bozkurt (3), Emir Ege Bozkurt (8) ve Eymen Efe Bozkurt (10) yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Buğra Bozkurt yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA