MERSİN Otomobil park halinde kamyonete çarptı 2 yaralı
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MERSİN Otomobil park halinde kamyonete çarptı 2 yaralı

Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralıMERSİN'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin park halinde olan bir kamyonete çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

21.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:16

Otomobil park halinde kamyonete çarptı: 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir otomobilin park halinde olan bir kamyonete çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Berat S. İdaresindeki 33 NOV 02 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Berat S. ve yan koltukta oturan Gökçen İ. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis,112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Gökçe İ. itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MERSİN Otomobil park halinde kamyonete çarptı 2 yaralı

Kaynak: DHA

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