Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne işçi alımı için kura çekimi yapıldı
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne işçi alımı için kura çekimi yapıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne işçi alımı için kura çekimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak 64 geçici işçi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne alınacak 64 geçici işçi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerine 56 orman işçisi, 4 bahçıvan (fidanlık İşçisi), 2 aşçı ve 2 iş makinesi bakım ve onarım işçisi olmak üzere 64 geçici işçi alımı yapılacak. Yapılan başvurulardan talep edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi. Kura çekimine Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Personel Müdürü Mustafa Öcal, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, müdür yardımcıları, şefler ve Mersin 6. Noter Katibi katıldı.

Noter kurasından çıkan asil ve yedek adaylar, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün web sayfasında en geç 4 Temmuz 2021'de duyurulacak. - MERSİN

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne işçi alımı için kura çekimi yapıldı
Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne işçi alımı için kura çekimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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