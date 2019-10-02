Mersin öğretmene şiddet güvenlik kamerasında

02.10.2019 14:27

Öğretmene şiddet güvenlik kamerasında

MERSİN'de, öğrenci velisinin 30 yıllık öğretmen Nigar Özçelik'i (50) darbetmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'nda 27 Eylül'de meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni Nigar Özçelik, koridorda bir öğrenciyi sınıfa girmesi konusunda uyardı. Okula gelen öğrencinin anne ve babası, çocuklarını ittiğini öne sürdükleri Özçelik ile tartıştı. Öğrencinin babası tartışma sırasında Özçelik'i saldırdı. Diğer öğretmenlerin müdahalesi ile saldırgan veli uzaklaştırılırken, aldığı darbelerle yaralanan öğretmen Özçelik, okula çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, tedavisi tamamlandıktan sonra Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan ismi açıklanmayan veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA