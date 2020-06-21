MERSİN Mersin şehitliğinde hüzünlü 'Babalar Günü' Mersin şehitliğinde hüzünlü 'Babalar Günü'MERSİN'de 'Babalar Günü' nedeniyle şehit ailelerinin şehitlik ziyaretinde hüzünlü anlar yaşandı.

Mersin şehitliğinde hüzünlü 'Babalar Günü'

MERSİN'de 'Babalar Günü' nedeniyle şehit ailelerinin şehitlik ziyaretinde hüzünlü anlar yaşandı.

Şehit yakınlarının Babalar Günü nedeniyle merkez Şehir (Akbelen) Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyareti öncesi şehitlikte düzenleme yapıldı. Şehit ailelerinin kabirlere bırakması için mezarlık girişindeki masaya güller konuldu. Mezarları elleri ile temizleyen, otları ayıklayan şehit aileleri, diktikleri çiçekleri sularken hüzünlü anlar yaşadı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve beraberindekiler de şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Kaynak: DHA