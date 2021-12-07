KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçu kapsamında kaçak kazı faaliyetleri yürütenlerin yakalanması izin eş zamanlı operasyon yaptı. Mersin merkezli olmak üzere Antalya, Balıkesir, Malatya ve Kahramanmaraş'ta toplam 10 adreste yapılan aramada 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 44 adet kredi kartı, 2 adet pos cihazı, 1 adet el bombası, 1 adet ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği, 1 adet ruhsatlı olduğunu beyan ettiği sarsılmaz marka tabanca ve çok sayıda 9 mm çaplı fişek ile 1 adet uçaksavar fişeği, 2 adet gaz maskesi de ele geçirilirken operasyonla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

KAÇAK KAZI ŞÜPHELİSİ 9 KİŞİ YAKALANDI

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